Borussias neuer Trainer : Das ist Daniel Farkes erste Botschaft an Gladbachs Fans

Möchengladbach Borussias neuer Trainer Daniel Farke hat sich in einem zweiminütige Video an Borussias Fans gewandt. Seine Botschaft ist die, die zuvor auf dem Foto der Vertragsunterzeichung bereits nonverbal rüberkam.

An seinem ersten Tag im Borussia-Park hatte Daniel Farke viel zu tun. Erstmal musste Borussias neuer Trainer im Gespräch mit Borussias Chefetage seinen bis 2025 datierten Vertrag aushandeln. Dann gab es das obligatorische Unterzeichnungsfoto mit Manager Roland Virkus, nebst Abklatschen. Dann stand eine Stadiontour an.

Farke trug schwarz an diesem Tag, der für ihn aber kein bisschen düster war. „Ich freue mich unfassbar, in dieser verantwortlichen Position für diesen fantastischen Verein tätig zu sein“, sagte der 45-Jährige in einem vom Klub produzierten gut zweiminütigen Video. Und schickte auf diesem Wege „ein herzliches Hallo“ an die Fans.

Das Adjektiv „unfassbar“ kam einige Male im Film vor in Farkes Ausführung über seinen neuen Arbeitgeber, während Farke und Virkus auf den unterlegten Bildern das Stadion inspizierten. Farke hatte sichtlich Gefallen an dem, was er sah. „Ich hoffe, dass ich mit meinem Trainerteam helfen kann, ein Stück neue Geschichte zu schreiben“, sagte Farke.

Was ihm besonders wichtig ist, war schon vorher beim Foto mit Roland Virkus als Subtext des Fotos mitgeteilt worden. Der Sportdirektor und sein Trainer saßen vor einem Foto aus alten Fohlenelf-Zeiten, auf dem Meistertrainer Hennes Weisweiler und die Seinen sinnbildlich an einem Strang ziehen.

Genau das wünscht sich auch Farke als Basis für seine Arbeit in Gladbach. „Für mich ist das wichtigste Pfund wieder eine unfassbare Einheit zu bilden: die Spieler auf dem Platz zusammen mit dem Staff, vor allem aber auch mit den Fans. Das ist das, was diesen Verein immer ausgezeichnet hat: Einigkeit, Resilienz und Zusammenhalt in schwierigen und guten Zeiten, es ist wichtig, dass wir daran alle zusammen arbeiten und anknüpfen“, sagte Farke.