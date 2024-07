„Korrekte“ erste Saison Wie Honorat noch wichtiger werden soll für Borussia

Mönchengladbach · Für Franck Honorat hat sich im vergangenen Jahr viel verändert. Nun könnte er sich in der zweiten Saison bei Borussia Mönchengladbach noch steigern, Gerardo Seoane hält viel vom Franzosen. So geht Honorat mit der Frage um, wo er am besten aufgehoben ist.

26.07.2024 , 22:10 Uhr

Franck Honorat war 2023/24 der beste Vorbereiter bei Borussia Mönchengladbach. Foto: jdp/Jens Dirk Paeffgen

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia