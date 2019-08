Eine 10 war auch Igor de Camargo, wie Nielsen und Mill sogar drei Jahre lang. Der brasilianische Belgier konnte indes nie die Rolle spielen, die ihm zugedacht war. Doch er war in seiner Zeit der Mann für die wichtigen Tore. Vermutlich wären die Borussen ohne seine Treffer 2011 abgestiegen. Doch das Siegtor in Frankfurt und schließlich das legendäre 1:0 in der Nachspielzeit des ersten Relegationsspiels gegen Bochum waren die Basis der Relegationsrettung. In der folgenden Saison war sein 1:0-Siegtreffer in München der Düsenantrieb für Lucien Favres Team, das am Ende auf Rang vier landete. Mit seinem Treffer zum 2:1 in Leverkusen zwei Minuten vor Schluss animierte er nicht nur Favre zu dessen wohl längsten Jubel-Lauf in seiner Gladbach-Ära, sondern buchte damit auch das Europa-Ticket. Grob geschätzt waren diese Treffer um die 20 Millionen Euro wert für die Borussen. Mal ganz abgesehen vom unschätzbaren ideellen Wert.