Borussia Mönchengladbachs U23: Zwei neue und eine Vertragsverlängerung

Borussias U23 : Zwei neue und eine Vertragsverlängerung

Borussia hat den Vertrag mit Mirza Mustafic (links) verlängert. Foto: Dieter Wiechmann

Borussias U23 bekommt Verstärkung: Außenstürmer Christian Theoharous kommt aus Melbourne, Linksverteidiger Moise Ngwisani aus Aue. Und Mirza Mustafic bleibt.

Theoharous wechselt von Melbourne Victory an den Niederrhein. Der 18 Jahre alte Außenstürmer absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 18 Spiele in der Ersten Liga Australiens und erzielte dabei einen Treffer. Zudem lief der Linksfuß sechsmal in der asiatischen Champions League für Melbourne Victory auf. „Christian Theoharous ist ein entwicklungsfähiger Spieler. Wir freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden hat“, sagt Borussias Nachwuchs-Direktor Roland Virkus.

Der 20-jährige Moise Ngwisani kommt von Erzgebirge Aue nach Gladbach. Er ist linker Verteidiger. „Er hatte gehofft, dort auf viele Einsätze in der Zweiten Liga zu kommen, das hat leider nicht funktioniert. Jetzt will er nochmal den Umweg über ein Top-Nachwuchsleistungszentrum gehen. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil und ist ein technisch guter wie schneller Spieler“, sagt Virkus. Ngwisani absolvierte insgesamt 40 A- sowie 27 B-Junioren-Bundesligaspiele. Zudem kam er für den VfL Bochum einmal im DFB-Junioren-Vereinspokal zum Einsatz.



Es gibt beim Regionalliga-Team auch eine so genannten "internen Transfer": Der Vertrag mit Mirza Mustafic wurde verlängert. Der Mittelfeldspieler wechselte 2013 vom FC Metz in den FohlenStall undmache seither 16 B- sowie 38 A-Junioren-Bundesligaspiele. Zudem kam er dreimal in der Uefa Youth League zum Einsatz. Seit der abgelaufenen Spielzeit gehört Mustafic zum Kader der U23 und absolvierte in dieser Spielzeit 25 Regionalligaspiele (2 Tore). „Mirza hat großes Potenzial. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Virkus.

