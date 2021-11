Borussias U23 unterliegt 1:2 : Lieders Elfmetertor war zu wenig gegen Essen

U23-Kapitän Michael Lieder erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter den 1:2-Anschlusstreffer. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Gladbachs U23 unterlag im Stadion im Borussia-Park dem Regionalliga-Primus knapp mit 1:2. Ein Doppelschlag der Gäste entschied das Spiel.

Zwar war den Borussen von der ersten Minute an zumindest deutlich mehr der Wille zum Zweikampf und zum Spiel gegen den Ball anzumerken, als das zuletzt der Fall war, jedoch war sowohl im Aufbauspiel als auch in der Verteidigung die Fehlerquote teilweise so hoch, dass die Essener von Beginn an zu Torchancen kamen.