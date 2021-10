Borussias Regionalliga-Team : Nur Noß traf – Vogels U23 fehlte die Konsequenz

Conor Noß erzielte das einzige U23-Tor in Ahlen. Foto: Christian Verheyen

Mönchengladbach Das 1:3 bei Rot Weiss Ahlen war die dritte Niederlage des Gladbacher Regionalliga-Teams in Folge. Trainer Heiko Vogel kennt die Gründe, warum es auch in Ahlen nicht reichte.

Nach zuvor zwei Niederlagen hat Borussias U23 auch bei Rot Weiss Ahlen 1:3 verloren und damit zusammen mit den Partien in Wegberg und gegen Rödinghausen aus drei Spielen keinen Zähler geholt, von denen sich die Borussen sicher etwas versprochen hatten. So steht das Team von Trainer Heiko Vogel nach 14 Spielen mit 20 Zählern auf Platz zehn der Tabelle, mit der Maximal-Ausbeute von neun Punkten aus den drei Partien könnte das Team den zweiten Tabellenplatz belegen.

Doch dafür ist das, was die Mannschaft derzeit zeigt, auch bedingt durch personelle Engpässe, einfach nicht genug. Im Ahlener Wersestadion begann das Unheil schon nach einer Viertelstunde, als Gianluca Marzullo den Führungstreffer für die Ahlen erzielte. Positiv war in der Folge, dass die Borussen sich davon nicht nachhaltig aus dem Takt bringen ließen, obwohl das Team vor Selbstvertrauen nicht gerade strotzen konnte. Nur fünf Minuten später war es Mika Schroers, der mit einem sehenswerten Zuspiel Conor Noß einsetzte, der zum 1:1 traf.

Info 538 Zuschauer sahen vier Tore Borussia U23: Olschowsky – Gaal, Lieder, Wentzel – Schroers, Lockl, Christiansen, Kemper – Noß (72. Skraback), Beckhoff (79. Touray), Meuer. Tore: 1:0 Marzullo (15.), 1:1 Noß (20.), 2:1 Ivan (78.), 3:1 Ivan (81.). Zuschauer: 538.

Wie schon in den Spielen zuvor versuchten es die Borussen nach dem 1:1 durchaus, doch gelingen wollte letztlich wenig. „Danach hat bei uns aber leider immer etwas gefehlt. Wenn wir präzise in unseren Aktionen waren, haben wir die falsche Entscheidung getroffen. Und wenn wir die richtige Entscheidung getroffen haben, waren wir zu unpräzise“, wird Borussias Trainer Heiko Vogel bei Borussia.de zitiert, der nach seiner Sperre erstmals wieder für die U23 an der Seitenlinie verantwortlich war.

Nennenswerte Möglichkeiten hatten vor der Pause Phil Kemper und nach dem Seitenwechsel noch Per Lockl und Phil Beckhoff, der den Ball anders als noch in der Vorwoche aber nicht über die Linie brachte. Und wie es dann im Fußball so oft ist, nutzte der Gegner seine Chancen dann konsequenter, als Andreas Ivan in der 78. und 81. Minute auf 3:1 stellte, was die Ahlener nun bis auf zwei Zähler an Borussia heran rücken lässt.

