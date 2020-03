Kolumne von Uwe Rahn : „Es ist eine Extremsituation für die Jungs“

Mönchengladbach Der frühere Torschützenkönig beneidet die Gladbacher nicht in der aktuellen Situation, er lobt den Kapitän und sah vor der Zwangspause einen positiven Trend bei Borussia.

Zu Beginn der Kolumne habe ich mich gefragt: Wie fange ich an? Ich möchte über Borussia schreiben und nun steht ein anderes, alles überschattendes Thema im Raum: der Corona-Virus! Die Bundesliga-Saison ist unterbrochen und nicht nur die Sportwelt steht still.

Borussia hat vor dem Fußball-Stopp ihren positiven Trend fortgesetzt und ist weiter oben in der Bundesliga-Spitze dabei. Die beiden Derby-Spiele wurden wie in der Hinrunde gewonnen. In Düsseldorf hat sich das Team mit einer überzeugenden und vor allem in der zweiten Halbzeit starken Leistung den 4:1-Sieg verdient – Angeführt von Ihrem Kapitän Lars Stindl. Für mich ist Lars ein absoluter Führungsspieler: Ein Antreiber, erfahren, abgeklärt und immer torgefährlich. Die jeweils zwei Tore in Düsseldorf und Augsburg sprechen für sich. Klasse!