Schweizer Nationalmannschaft : Yann Sommer und Co. singen „Imagine“

Mönchengladbach Das Schweizer Nationalteam hat ein Video gepostet, in dem die Spieler zusammen John Lennons "Imagine" singen. Drei aktuelle und vier frühere Borussen sind dabei. John-Lennon-Double Johnny Silver erklärt den Song.

Yann Sommer ist die Nummer eins. Nicht nur bei Borussia, sondern auch gesanglich. Das Schweizer Nationalteam hat den John-Lennon-Song „Imagine“ in einer Gemeinschaftsproduktion aufgenommen und das Video in den sozialen Netzwerk gepostet, verbunden damit ist eine wohltätige Spende. Die Spieler und Trainer Vladimir Petkovic haben einzelne Text-Zeilen gesungen, die dann zum kompletten Song zusammengefügt wurden. Sommer beginnt mit „Imagine all the People“.