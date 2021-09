0:0 gegen den KFC Uerdingen : Vogel wünscht sich mehr Lerneffekte bei Borussias U23

Mönchengladbach Borussias Regionalliga-Team war im Regionalliga-Spiel gegen den KFC Uerdingen überlegen, aber nicht effektiv genug, um siegreich zu sein.

Der eine oder andere Borussen-Fan dürfte die drei Punkte aus dem Regionalliga-Spiel gegen den KFC Uerdingen , für viele Beobachter Abstiegskandidat Nummer eins, für die U23 vorab verbucht haben. Dass es dazu beim 0:0 nicht kam, hatte aber wenig damit zu tun, dass die Krefelder es im Grenzlandstadion nun überraschend gut gemacht hätten. Die Partie hielt bei weitem nicht das, was man sich aus Borussen-Sicht versprechen hatte. Zwar war die technische Überlegenheit in nahezu jeder Szene sichtbar, jedoch fehlte jede Effektivität.

Einmal musste Gästekeeper Jovan Jovic in der ersten Hälfte nach einer Ecke von Kurt einen Kopfball von Tom Gaal parieren, ansonsten bereitete Gladbach ihm keine größeren Probleme. Trainer Heiko Vogel sah sich das von seinem Trainerstuhl mit stoischer Ruhe an. In ihm wird es anders ausgesehen haben.