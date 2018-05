Borussia Mönchengladbachs Christoph Kramer: warnt vor HSV

Mönchengladbach Christoph Kramer erwartet im Saisonfinale am Samstag einen hoch emotionalisierten Hamburger SV, der alles dafür tun wird, die Hoffnung auf die Rettung am Leben zu halten.

„Sie werden uns anlaufen, anpressen, Alarm machen wie die Feuerwehr, wir werden keine Sekunde Zeit am Ball haben – darauf müssen wir uns von der ersten Minute an einstellen“, sagte Borussias Mittelfeldspieler im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es ist ja nicht alltäglich, dass ein Gegner so extrem mit dem Rücken zur Wand steht, wie jetzt der HSV“, sagte Kramer. „Wir müssen sofort hellwach sein, richtig dagegenhalten und über den Kampf ins Spiel finden“, gab Kramer den Plan für den Samstag im Volksparkstadion vor.Ob er selbst von Beginn an dabei helfen darf, ließ Trainer Dieter Hecking noch offen. Kramer fehlte beim 3:1 gegen den SC Freiburg wegen einer Gelbsperre, ebenso wie sein Mit-Sechser Denis Zakaria. Tobias Strobl und Michael Cuisance machten einen guten Job an ihrer Stelle – und auch Tony Jantschke, der wegen der Sperre von Jannik Vestergaard in die Innenverteidigung verschobenen Nico Elvedi hinten rechts vertrat. Die drei Rückkehrer müssen „also mächtig Gas geben, um mich davon zu überzeugen, dass sie für Samstag wieder die bessere Lösung sind“, sagte Hecking am Donnerstag.