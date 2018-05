Borussia Mönchengladbachs Auftritt in Hamburg ist ein Spiegel der Saison

Hamburg Christoph Kramer war ganz ehrlich. Nach 60 Minuten sei bei Borussia Mönchengladbach der "Strecker gezogen" gewesen angesichts der klaren Führung des VfB Stuttgart beim FC Bayern München. Aber bitte: Eigentlich war dem geneigten Betrachter schon nach wenigen Minuten klar, dass diese Gladbacher Mannschaft beim designierten Absteiger keine Großtaten vollbringen würde.

Mit einem Sieg wären die Borussen Achter gewesen, hätten die 50 Punkte vollgemacht, hätten ein anderes Bild abgegeben zum Abschied, hätten noch mal was richtigstellen können. Das Gegenteil war der Fall. "Die Körpersprache hat mir bei einigen nicht gefallen. Wenn man erfolgreich sein will, braucht man Charaktere, die im Wind stehen. Gerade die erfahrenen Spieler müssen mit solchen Situationen anders umgehen" monierte Trainer Dieter Hecking. Er meinte wohl Spieler wie Kramer, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Jonas Hofmann oder Raffael, die in Hamburg seltsam lethargisch agierten. Aber auch Denis Zakaria und Nico Elvedi, sonst Leistungsträger, waren indisponiert. Statt gleich nach vorn Akzente zu setzen wie bei erfolgreichen Spielen bei 1899 Hoffenheim, in Berlin oder gegen Wolfsburg, in denen es zu Beginn gute Offensivaktionen gab, wurde im Volksparkstadion erst mal hinten rum gespielt. Zwei echte Chancen gab es überhaupt nur, die erste brachte das 1:1, die zweite vergab Wendt freistehend, einen möglichen Handelfmeter gab es da nicht. Das letzte Spiel war in der Summe ein Spiegel der Saison: Wenn es darauf ankam, kam zu wenig von den Borussen. Zweimal, in Frankfurt und in Wolfsburg, konnte Borussia auf Platz zwei vorrücken, in beiden Fällen verlor sie zu Null. Nun in Hamburg war theoretisch Europa noch möglich, doch hätte die Konkurrenz mitgespielt, hätte eben Borussia gepatzt - immerhin dieses Ärgernis blieb den Gladbachern erspart. "Wir haben uns nicht von unserer besten Seite gezeigt", gab Kramer zu.