Borussias neuer Trainer : Hütter vereint Vorteile von vier Trainern

Adi Hütter, 51, ist Borussias neuer Trainer. Young Boys Bern machte er zum Meister, Eintracht Frankfurt führte er ins Halbfinale der Europa League. Foto: dpa/Arne Dedert

Der Hütter-Check – Tiki-Taka, Wildheit, Stabilität, RB-Gen: So viel seiner Vorgänger Lucien Favre, André Schubert, Dieter Hecking und Marco Rose steckt im neuen Trainer der Gladbacher.

Die Jobbeschreibung war eindeutig. „Wir suchen den am besten passenden Trainer für Borussia Mönchengladbach“, sagte Max Eberl kurz nachdem Marco Rose offenbart hatte, dass seine Zukunft bei Borussia Dortmund liege. Inwieweit Borussias Manager da schon konkret den Namen Adi Hütter im Kopf hatte, ist spekulativ. Doch dass Hütter auf der „Passender-Gladbach-Trainer“-Liste Eberls schon seit Jahren weit oben steht, darf vorausgesetzt werden.

Eberl konkretisierte damals auch die Merkmale der Trainerauswahl. „Das ergibt sich daraus, wie wir Fußball spielen wollen, wie unsere Philosophie ist, wie der Kader aussieht, das sind die Leitplanken von unserer Seite“, sagte Eberl. Es ist die Quintessenz der Gladbacher Neuzeit: „In den vergangenen zehn Jahren haben wir eine Mannschaft und einen Spielstil entwickelt. Das hat angefangen über sehr viel Ballbesitz mit Lucien Favre, verfeinert von Andre Schubert und Dieter Hecking in Sachen Aktivität. Marco Rose war der beste Trainer für mich zu diesem Zeitpunkt, der die Aktivität noch on top setzen konnte.“

Der am besten passende Trainer für Gladbach müsste entsprechend also der sein, der die Merkmale der vier Vorgänger in seiner Version Borussias vereint, also alles in seine Idee vom Gladbach-Fußball einfließen lässt, was der Kader so hergibt. Klopft man Hütters Trainer-Profil daraufhin ab, wird man in allen vier Punkten fündig.

Info Adi Hütter ist der 13. Trainer seit 2004 Borussias Trainer seit dem Umzug in den Borussia-Park 2004: Holger Fach, Dick Advocaat Horst Köppel, Jupp Heynckes Jos Luhukay, Christian Ziege, Hans Meyer, Michael Frontzeck, Lucien Favre, André Schubert, Dieter Hecking, Marco Rose, Adi Hütter.

In Bern hat Hütter gezeigt, was Favre in Gladbach vor elf Jahren gemacht hat: Er hat einen Klub, der lange Großes entbehren musste, so parat gemacht, dass er nach einem Schlüsselerlebnis durchstarten konnte. Favres Gladbach-Erweckung, die einen Fastabsteiger zum Champions-League-Teilnehmer machte, ist durchaus vergleichbar mit Hütters Arbeit in Bern, was die Nachhaltigkeit angeht. 32 Jahre schaffte Bern keinen Titel, es ging sogar das geflügelte Wort „ver­youngboysen“ um, das ähnlich dem deutschen „Vizekusen“ ist: Was verspielt werden kann, wird verspielt. Und dann das: Die Young Boys wurden nach der Meisterschaft unter Hütter 2019 Serien-Titelträger unter Hütters Nachfolger Gerrardo Seoane, künftig Bayer Leverkusen.

Auch Frankfurts Tour de Force ins Europa-League-Halbfinale war nicht erwartbar. Und wer Hütters Eintracht phasenweise hat spielen sehen, der fühlte sich doch stark an Favres „Borussia Barcelona“ erinnert, wenn der Ball im feinsten Tiki-Taka zirkulierte, bis die bestmögliche Abschlussposition gefunden war.

Doch, und das ist das Schubert-Element im Hütter-Ansatz, kann es auch mal ganz wild zugehen. 84 Tore schoss Hütters Berner Meisterteam und kassierte 41, 69:53 war nun die Torbilanz der Eintracht. So lief es auch bei Schuberts Gladbach: vorne gierig, hinten etwas großzügig. Auch die Variante mit der Doppelzehn entspricht einem wesentlichen Element des Schubert-Stils. Der interpretierte sein 3-4-3 wie zuletzt Hütter meist als ein 3-4-2-1, also mit zwei Zehnern und einer Spitze, die aber auch, so etwa ist es bei Frankfurts André Silva, Spielmacher-Qualitäten hatte, hier waren Lars Stindl, Raffael und Thorgan Hazard die Protagonisten.

Hütter hat aber auch etwas mit Hecking gemein. Und zwar insofern, dass er viel Wert auf eine feste, eingespielte Struktur legt. Vor allem in der vergangenen Saison ließ er fast immer, wie Hecking (und Favre), im gleichen System spielen. Und: Hütter ist Voralberger, über die heißt es in Österreich, dass sie bodenständig, wertkonservativ und unaufgeregt sind – siehe der Westfale. Auch da könnte Hütter Hecking ähnlich sein und Borussia damit gut tun, nach der aufgeregten letzten Saison.

Bei Red Bull schließlich hat Hütter den Spirit gelernt, den Marco Rose in Gladbach eingeführt hat: auch mal größer denken. Und natürlich aktiv und aggressiv zu spielen. Dafür stand auch seine Eintracht: ein Gegner, der weh tut.