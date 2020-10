Borussia : Bennetts wird an Ipswich Town verliehen

Bennetts wird an Ipswich Town verliehen

Mönchengladbach Borussias Flügelstürmer Keanan Bennetts wechselt auf Leihbasis zu Ipswich Town in die Dritte Liga in England. Der 21-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen.

Als der englische Fußballverein Ipswich Town seinen letzten großen Erfolg gefeiert hat, war Keanan Bennetts noch lange nicht geboren. Nicht einmal Borussia-Veteran Uwe Kamps war ein Gladbacher. 1981 holte der Klub aus der Grafschaft Suffolk den Uefa-Cup, erst ein Jahr danach wechselte Kamps von BV 04 Düsseldorf zum Bökelberg. Und 18 Jahre später kam Bennetts in London zur Welt. Künftig aber wird der 21 Jahre Flügelstürmer für Ipswich spielen, er wechselt auf Leihbasis zurück auf die Insel zum heutigen Drittligisten.

„Für Keanan ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Deswegen haben wir uns gemeinsam entschieden, ihn bis zum Saisonende an Ipswich Town in seiner Heimat England auszuleihen“, wurde Borussias Sportdirektor Max Eberl aus Borussias Vereinseite zitiert. Bennetts war 2018 aus der Nachwuchsschmiede von Tottenham Hotspur gekommen. Er hat einen Vertrag bei Borussia bis 2022.

Der Mann mit den gewaltigen Oberschenkeln konnte sich bei Borussia bislang nicht durchsetzten, nur einmal, vergangene Saison gegen den VfL Wolfsburg, kam er zum Einsatz in der Bundesliga. Indes: Mehrere Verletzungen warfen Bennetts immer wieder zurück. Für die U23 der Fohlen machte er insgesamt 26 Partien in der Regionalliga.

Eberl hatte zuletzt angedeutet, dass ein Angebot für einen der Spieler, die Borussia auf den Markt gebracht hat, vorliegen würde. Nun ist klar: Er sprach von Bennetts.Michael Lang und Julio Villalba sind die anderen beiden, die bei Angeboten gehen könnten. Ob bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober noch etwas passiert, bleibt abzuwarten. Holen wird Borussia aber keinen neuen Mann mehr. „Wir sind fertig“, sagte Eberl.

Keanan Bennetts ist der dritte Engländer, der für Borussia in der Bundesliga spielte. Auch für die anderen beiden lief es nicht optimal. Mandela Egbo (23), der inzwischen in der MLS für die New York Red Bulls spielt, kam wie Bennetts nur auf einen Einsatz bei den Profis. Reece Oxford (21), der zweimal von West Ham United ausgeliehen wurde, brachte es auf zehn Spiele als Borusse, doch sein Preis war zu hoch. Oxford spielt jetzt beim FC Augsburg. Ob sich Bennetts’ Karten nach dem Ipswich-Aufenthalt entscheidend verbessern werden, wird sich zeigen.