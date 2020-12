Zwischenzeugnis : Vier Borussen übertreffen den Rest des Teams

Mönchengladbach Nach jedem Spiel werden die Borussen von unserer Redaktion benotet. Nach der ersten Halbserie gibt es hier das große Zwischenzeugnis, in dem vier Gladbacher besonders überzeugen konnten.

Was haben Gladbachs Spiele in der bisherigen Saison gegen den 1. FC Köln, Schalke 04 und RB Leipzig gemeinsam? Richtig, sie wurden alle gewonnen und darüber hinaus zeigten die Borussen jeweils eine mannschaftlich überzeugende Leistung. Das hat sich in den jeweiligen Partien auch in den Noten unserer Redaktion widergespiegelt.

Denn beim 3:1-Derbysieg gegen Köln haben wir die Gladbacher im Durchschnitt mit 2,3 bewertet. Lars Stindl und Jonas Hofmann verdienten sich dabei sogar eine 1-. Auch gegen Schalke (2,4) und Leipzig (2,7) haben die Borussen notentechnisch in der Bundesliga bislang ihre besten Partien abgeliefert.

Die jüngsten Auftritte gegen Eintracht Frankfurt (4,0) und die TSG Hoffenheim (3,7) waren hingegen Borussias schwächste Auftritte. In Frankfurt vermieste vor allem die gezeigte Leistung in der ersten Halbzeit den Schnitt, gegen Hoffenheim kassierte Marcus Thuram nach seiner Spuck-Attacke von unserer Redaktion die Note 6 – die einzige, die wir in dieser Spielzeit bislang vergeben haben.

Doch welche Borussen stachen in der Liga bislang besonders hervor? Auf vier Spieler konnte sich Cheftrainer Marco Rose meist blind verlassen: Kapitän Lars Stindl (Notenschnitt 2,94), Torwart Yann Sommer (2,97) und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (2,98) lieferten beinahe konstant ab. Übertroffen wird das nur von Jonas Hofmann (2,64), bei dem durch seine Muskelverletzung allerdings einige Spieler weniger in die Gesamtbewertung mit eingeflossen sind. Matthias Ginter (3,03) schneidet in der Abwehrreihe am besten ab.

Um von unserer Redaktion benotet zu werden, muss ein Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Häufig ein- oder ausgewechselt wurde Hannes Wolf, der bislang nur selten eine gute Form an den Tag legte. Mit einer Durchschnittsnote von 3,97 ist er bislang der schwächste aller Borussen in der Bundesliga. Auch Laszlo Bénes (3,87), bei dem in der Berechnung nur drei Spiele berücksichtigt werden konnten, hat noch Steigerungspotenzial.

Was insgesamt auffällt: Wertet man nur die sechs Auftritte in der Champions League aus, haben gleich elf (!) Gladbacher eine zwei vor dem Komma. Für die 6:0-Gala bei Schachtjor Donezk gab es von unserer Redaktion die Durchschnittsnote 1,8. Ramy Bensebaini, Stefan Lainer, Christoph Kramer, Neuhaus, Stindl und Alassane Plea – sie alle hatten sich an diesem historischen Abend eine 1 oder eine 1- verdient.