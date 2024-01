Positive Bilanz trotz schwacher Defensive Warum Borussias gute Zweikampfwerte in die Irre führen können

Mönchengladbach · 56 Prozent aller direkten Duelle gewann Borussia beim 0:0 in Leverkusen, auf diesen Wert waren die Gladbacher auch bei der 1:2-Niederlage gegen Augsburg gekommen. Das zeigt, dass eine gute Zweikampfquote nicht automatisch Erfolg bedeutet. Was es dagegen braucht – und was in Leverkusen zu sehen war.

30.01.2024 , 17:40 Uhr

