Drittbester Schnitt der Historie : Wo Borussia in der weltweiten Zuschauer-Tabelle steht

Mönchengladbach Der Borussia-Park ist in den ersten acht Heimspielen der Saison äußerst gut besucht gewesen. Vier Bundesligisten liegen in der Zuschauer-Tabelle vor Gladbach, das weltweit auch ganz gut dasteht - und im neuen Jahr einen Rekord brechen könnte.

Die Saison 2022/23 hat sich auf Platz drei vorgeschoben im historischen Borussia-Vergleich: Ein Schnitt von 51.718 Zuschauern wurde nur in den Spielzeiten 2011/12 und 2013/14 übertroffen. Die Fans können sich nach Corona-Geisterspielen und sportlich verkorksten anderthalb Jahren wieder begeistern für ihren Verein, belohnt wurden sie mit sechs Siegen in acht Spielen. Im Heimbereich blieb im ersten Saisonteil kaum ein Platz frei. Fürs Podium könnte es am Ende allein schon reichen, weil Borussia kein Heimspiel in einer Englischen Woche bestreiten muss.