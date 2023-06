Bester Schnitt aller Zeiten Wo Borussia die Saison in der weltweiten Zuschauer-Tabelle abgeschlossen hat

In die Top-50 haben sich auch Klubs aus China, Brasilien und den USA eingeschlichen. Der achtmalige brasilianische Meister Flamengo Rio de Janeiro zum Beispiel liegt mit durchschnittlich 54.484 Zuschauern sogar noch vor Gladbach, der FC Everton (39.227) hat es noch gerade so auf den 50. Platz geschafft – und lässt damit Vereine wie Juventus Turin oder den FC Chelsea hinter sich. Ihren Schnitt in der kommenden Saison noch einmal zu toppen, könnte für Borussia schwierig werden – mit dem FC Schalke 04 ist ein Klub abgestiegen, der den Auswärtsblock in der Regel komplett gefüllt hat, beim Aufsteiger FC Heidenheim dürfte das anders aussehen.