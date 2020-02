„Sabine“ verhindert Köln-Derby : Die Liste von Borussias Wetter-Absagen

Info alter Schule: Ein Zettel kündet von der Derby-Absage. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach In Borussias Geschichte fielen 24 Spiele auf dem Bökelberg aus. Im neuen Stadion war der 387. Ausfall eines Bundesligaspiels allerdings ein Novum. Auch auswärts gab es bereits schon einige Vorfälle.

Borussia gegen den 1. FC Köln ist Spielausfall Nummer 387 seit der Bundesliga-Gründung 1963, wie das Fachmagazin „Kicker“ nachgehalten hat. Im Borussia-Park indes gab es das noch nicht: Zum ersten Mal seit dem Umzug der Borussen ins Eigenheim 2004 musste am Sonntag ein Spiel abgesagt werden. Damit passierte mit dem Derby, was die Gladbacher fast schon zu Saisonbeginn erlebt hätten. Da nämlich stand das DFB-Pokalspiel beim SV Sandhausen auf der Kippe wegen extremer Regenfälle. Doch mit knapp 90-minütiger Verspätung konnte die Partie durchgeführt werden, Borussia siegte 1:0.

Es gibt indes einige Geschichten in Gladbachs Vereinshistorie zum Thema Absage. Fast alle haben mit dem Europapokal zu tun. Am 9. Mai 1973 wurde Borussias Uefa-Cup-Final-Hinspiel an der Anfield Road beim FC Liverpool wegen sintflutartiger Regenfälle nach 28 Minuten abgebrochen. Das Wiederholungsspiel am Tag danach verloren die Borussen mit 0:3. Das konnten sie im Rückspiel (2:0) nicht mehr korrigieren.

Starke Regenfälle waren auch der Grund für die Absage des Champions-League-Spiel bei Manchester City am 14. September 2016. Starke Unwetter hatten den Platz unbespielbar gemacht. Einen Tag später wurde die Partie nachgeholt, Borussia verlor 0:4.

Den letzten Spielausfall in der Bundesliga hatte es in Gladbach im Februar 2003 gegeben, als das Treffen mit dem VfL Wolfsburg wegen der allzu winterlichen Witterung verschoben werden musste. Den Kölnern passierte die letzte Absage wegen Schnees in der vergangenen Saison, als das Spiel in Aue nicht ausgetragen werden konnte. Auch beim letzten Ausfall in der Bundesliga generell war Köln involviert: Wegen des Suizid-Versuchs von Schiedsrichter Babak Rafati wurde das Spiel gegen Mainz 05 im November 2011 abgesetzt.

In Gladbach wurden zu Bökelberg-Zeiten insgesamt 24 Bundesliga-Partien abgesagt. Diese Statistik findet sich in dem Buch „Mythos Bökelberg. Geschichte eines Fußballstadions“. Einmal war eine auswärtige Wetterlage dafür verantwortlich: Weil es nach dem Uefa-Cup-Spiel bei Widzew Lodz (0:1) starken Nebel in Warschau gab, saßen die Gladbacher, die frustriert waren wegen des Ausscheidens in Europa, dort zwei Tage auf dem Flughafen fest. Daher musste das folgende Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München am 10. November gekippt werden.