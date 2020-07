Gerüchte um Patson Daka : Diese Ex-Spieler von Rose könnten auch zu Borussia passen

Marco Rose kam 2019 aus Salzburg zu Borussia. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Patson Daka ist ein weiterer Akteur, der unter Marco Rose bei RB Salzburg spielte und nun bei Borussia gehandelt wird. Wir zeigen weitere Spieler des Ex-Klubs des 43-Jährigen, die nach Gladbach passen könnten.

Es ist ein üblicher Vorgang auf dem Transfermarkt. Immer wieder gibt es bei Borussia Gerüchte um Spieler, die schon bei RB Salzburg unter Marco Rose gespielt haben. Zwei Jahre war er dort als Profitrainer überaus erfolgreich, zuvor auch schon als Nachwuchscoach. Unter anderem gewann er zweimal den Meistertitel in Österreich sowie die Youth League der U19-Teams. Klar, dass da zumindest die Vermutung nahe liegt, dass Spieler, mit denen Rose derart erfolgreich zusammengearbeitet haben, wieder von Interesse sein könnten.

Stefan Lainer hat der Coach vor einem Jahr direkt mitgenommen, ein großer Kandidat war auch Xaver Schlager, der jedoch zum VfL Wolfsburg wechselte. Nun soll Hannes Wolf nach Gladbach wechseln, sein Jahr bei RB Leipzig war nicht zufriedenstellend, unter Rose will und soll er wieder in die Spur finden. Und nun gibt es das nächste Gerücht um einen Ex-Rose-Spieler: Patson Daka.

Das spanische Portal „TodoFichajes“ berichtet, dass Borussia an dem Stürmer, der in der vergangenen Saison in 31 Ligaspielen 24 Tore erzielte und acht Treffer vorbereitete, interessiert sei. Beraten wird Daka übrigens vom ehemaligen Top-Stürmer Frederic Kanouté, der beim FC Sevilla eine große Zeit hatte. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte er sich nicht äußern.

Grundsätzlich würde es auf jeden Fall passen. Daka ist schnell, hat Power, ist torgefährlich und beherrscht den Rose-Fußball. Doch sein Marktwert ist auch in die Höhe geschnellt, dazu hat der Mann aus Sambia in der vergangenen Saison seinen Vertrag bis 2024 verlängert – es gibt jedoch Gerüchte über eine Ausstiegsklausel. Dennoch wird eine Verpflichtung wohl nur möglich sein, wenn ein Spieler die Borussen verlässt.

Daka ist damit der vierte Ex-Rose-Spieler, der in Gladbach gehandelt wird. Doch es gibt noch einige weitere Akteure, die von der Klasse und vom Preis her unter Umständen passen würden. Dass Borussia an einem dieser Spieler interessiert sei, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Dominik Szoboszlai hat mit 23 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison seinen großen Durchbruch gehabt. Er ist im offensiven Mittelfeld ein Spieler, der Borussia verstärken würde. Vor allem ist der Ungar ein herausragender Standard-Schütze – eine Qualität, die es im Gladbach-Kader kaum gibt. Doch ohne Abgang ist Szoboszlai nicht finanzierbar, er wird gerade unter anderem beim AC Mailand gehandelt.

Jerome Onguene wäre ein Verteidiger, der rein von seiner Spielweise passen könnte und dazu bezahlbar sein dürfte. Der 22-Jährige besitzt Schnelligkeit und Kraft, er ist in Salzburg Stammspieler und hat Potenzial. Allerdings besteht auf seiner Position kein Bedarf.