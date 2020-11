„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 3. November : Borussia mit dem Feinschliff vor dem Topspiel

Am Dienstag ist Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in dieser Saison in der Champions League gefordert. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Das steht heute an Um 19.55 Uhr Ortszeit und 18.55 Uhr deutscher Zeit wird in Kiew angepfiffen: Borussia ist in der Champions League zu Gast bei Schachtjor Donezk. Es geht um die Tabellenführung in der Gruppe B. Im anderen Spiel messen sich um 21 Uhr Real Madrid und Inter Mailand.