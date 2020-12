Souverän ins Pokal-Achtelfinale : Borussia siegt bei Hofmann-Comeback deutlich in Elversberg

Borussia siegt bei Hofmann-Comeback deutlich in Elversberg

Elversberg Pflichtaufgabe erfüllt – Borussia Mönchengladbach hat durch einen 5:0-Sieg bei der saarländischen SV Elversberg das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Hannes Wolf brachte die Fohlen früh auf die Siegerstraße.

Gladbachs Chefcoach Marco Rose setzte im Tor auf Ersatztorhüter Tobias Sippel, der bereits beim 8:0-Sieg gegen den FC Oberneuland in der ersten Pokalrunde ran durfte. In Borussias Startelf gab es in Jonas Hofmann zudem einen Rückkehrer. Der Offensivspieler feierte nach seiner Muskelverletzung, die er sich Mitte November zugezogen hatte, sein Comeback. Gemeinsam mit Kapitän Lars Stindl und Hannes Wolf bildete er die offensive Dreierreihe hinter Breel Embolo.