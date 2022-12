Begehrte Tauschware So viele Trikots verbrauchen die Borussia-Profis pro Saison

Als Marcus Breuer 1994 als Zeugwart bei Borussia Mönchengladbach anfing, hatte der Hype um Fußballtrikots noch gar nicht begonnen. „Da standen noch keine Namen auf den Trikots. Wir hatten fast nur Trikots in den Größen L und XL, da musste jeder Spieler das Trikot mit der Nummer anziehen, die der Trainer ihm zugeteilt hat“, erzählt Breuer in der aktuellen Folge des „90min“-Podcast. Torhüter hatten in der Regel die Nummer 1 auf dem Rücken, Rechtsverteidiger die 2 und so weiter.