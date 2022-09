Borussia zeigt „Verantwortung in Fußballschuhen“ : Gladbachs Ausstellung beginnt mit Netzers bewegenden Worten

Mönchengladbach Borussia hat die Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Klub-Museum eröffnet. Bei der Vernissage am Donnerstagabend sprachen sich die vielen prominenten Gäste aus Politik, Gesellschaft und Sport für Toleranz, Vielfalt und gegen Rassismus aus.

Günter Netzers Stimme ist am Eingang der Ausstellung sofort zu hören: „25 Jahre nach Kriegsende werden wir von einem Volk gefeiert, das eine fürchterliche Geschichte mit uns Deutschen hat. Das war unglaublich“, berichtet die Borussia-Legende in einem Video, mit dem die Sonderausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Vereinsmuseum eingeleitet wird. Netzer spricht in diesem Interview über das Jahr 1970, in dem die Borussen als erster Bundesligist nach Israel reisten und ein Freundschaftsspiel gegen Israels Nationalteam austrugen. Meistertrainer Hennes Weisweiler hatte mit seinem Freund und Israel-Coach Emanuel Schaffer intensiv daran gearbeitet, dass diese besondere Partie – 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – zustande kommen konnte. Der 6:0-Erfolg der Borussia im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv kann rückblickend als Meilenstein in der Verständigung zwischen Deutschland und Israel gesehen werden.

Diesem prägenden Ereignis aus Borussias Geschichte, das weit über die sportlichen Grenzen hinaus Einfluss auf die Beziehung der beiden Länder nahm, hat der Verein nun eine Sonderausstellung gewidmet. Eigentlich stand die Idee bereits für 2020 – 50 Jahre nach dem Spiel in Tel Aviv – im Raum und sollte nahtlos an die Ausstellung zum DFB-Pokalsieg von 1995 im Museum anschließen. Doch Corona verzögerte die Umsetzung, nun konnte die neue Sonderausstellung am Donnerstagabend im Rahmen einer Vernissage mit prominenten Gästen aus Sport, Politik und Gesellschaft eröffnet werden.

„Verantwortung in Fußballschuhen" ist die vierte Sonderausstellung in der Fohlenwelt. Sie ist vom 2. September 2022 bis zum 2. April 2023 im Club-Museum zu besichtigen. Passend zur Ausstellung hat der Verein ein Magazin mit allen Inhalten und weiterführenden Geschichten veröffentlicht.

„Dieses Spiel damals hat mehr für die Beziehung der beiden Länder bewirkt als viele diplomatische Bemühungen zuvor. Noch heute ist diese Partie in Israel legendär“, sagte Yaki Lopez, Sprecher der israelischen Botschaft, bei der Eröffnung. Auch Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, bezeichnete Gladbachs Spiel in Israel als „Symbol mit riesen Strahlkraft.“ Mit Herbert Laumen, Horst Köppel, Winfried Schäfer und Rainer Bonhof waren auch einige Spieler der Elf von Coach Hennes Weisweiler vor Ort. „Ich weiß, was Israel für Hennes bedeutet hat“, erklärte seine Frau Gisela. „Und ich bin deshalb immer wieder froh, dort zu sein.“

Zum geschichtsträchtigen Spiel aus dem Februar 1970 sind in der neuen Sonderausstellung unter anderem die Trikots der Teams zu sehen, Interviews mit Beteiligten und Infotafeln führen durch die Vor- und Nachgeschichte. Das neue Projekt in der „Fohlenwelt“ geht aber noch weit über diese Partie hinaus und veranschaulicht, welche Spuren die Borussia in der Geschichte zwischen Deutschland und Israel hinterlassen hat.

Immerhin fanden seitdem 29 Spiele gegen Mannschaften aus Israel statt, in Shmuel Rosenthal wechselte 1972 der erste israelische Fußballer in eine europäische Profiliga. Für die Arbeit an der Ausstellung und dem dazugehörigen Sonderheft (siehe Info) flog eine Borussia-Delegation im Mai nach Israel, um unter anderem mit Rosenthal und Moshe Schaffer – Sohn des ehemaligen Israel-Trainers Emanuel Schaffer – zu sprechen.

Im Zuge der Ausstellungen werden aber auch die dunklen Seiten zur Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet. An einer Wand skizziert der Verein unter der Überschrift „Opfer und Täter – Borussia in der NS-Diktatur“ seine damalige Rolle. Schon 2010 fand im Rahmen der Recherche zur Vereinschronik eine Aufarbeitung der NS-Zeit statt, für die Ausstellung hat die Borussia im Stadtarchiv weitere Nachforschungen betrieben.

Im letzten Bereich der Ausstellung spannt die Borussia den Bogen zur heutigen Zeit und setzt sich dort mit der Frage auseinander, wie der Verein seine Werte nach außen vertreten möchte und wie sie nach innen gelebt werden sollen. Vor dem Hintergrund der Satzungsänderung von 2021 – als unter anderem der Kampf gegen Diskriminierung und der Einsatz für Toleranz aktiv in der Satzung verankert wurde – kommen Protagonisten aus Verein und Stadt zu Wort.