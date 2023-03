Start hatte Hoffnung gemacht Borussias Comeback-Qualitäten sind derzeit nicht mehr existent

So stehen bislang erst vier Zähler nach Rückstand auf der Habenseite – am Ende einer Spielzeit waren es in Gladbach zuletzt in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg 2008/09 weniger (drei). Jene Spielzeit war bislang auch die letzte, in der Borussia kein Spiel mit Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnte. Das immerhin gelang unter Farke bereits – womit die Gladbacher ihre Vereinsbestmarke auf 14 Spielzeiten in Folge mit mindestens einer gedrehten Meisterschaftspartie ausgebaut haben.