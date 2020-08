Nations League und EM-Quali : Zehn Borussen auf Länderspielreise

Nico Elvedi (l.) und Stefan Lainer sind mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften in der Nations League gefordert. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Zehn Borussen sind in dieser Woche auf Länderspielreise. Für die meisten von ihnen geht es in der Nations League um Punkte. Wir geben einen Überblick, wer wo zum Einsatz kommt.

Gleich sechs Borussen könnten sich am Sonntag in der Uefa Nations League beim Duell Schweiz gegen Deutschland gegenüberstehen. Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Breel Embolo würden dabei das Trikot der Eidgenossen tragen, Matthias Ginter und Florian Neuhaus, der zum ersten Mal für das deutsche A-Team nominiert wurde, das des DFB-Teams. Denis Zakaria wird das Borussen-Duell verpassen. Nach seiner Knie-Operation kann er gerade erst wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Allein zur österreichischen Nationalmannschaft muss Rechtsverteidiger Stefan Lainer reisen. Ursprünglich hätte er sich gemeinsam mit Valentino Lazaro, der für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen ist, auf den Weg machen können. Lazaro hat sich im Testspiel gegen Greuther Fürth (0:2) am vergangenen Donnerstag allerdings eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und wird laut Borussen-Coach Marco Rose „mehrere Wochen“ ausfallen.

Offensivspieler Hannes Wolf könnte in dieser Woche in der EM-Qualifikation sein Comeback in der österreichischen U21-Nationalmannschaft feiern. Im vergangenen Sommer hatte sich Wolf, der zunächst auf Leihbasis (Borussia hat eine Kaufpflicht, die nach 15 Einsätzen greifen soll) von Liga-Konkurrent RB Leipzig verpflichtet worden ist, bei der U21-EM einen Knöchelbruch zugezogen.