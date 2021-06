EM-Borussen : Für Marathonmann Ginter und neun andere Borussen geht die EM weiter

Serie Mönchengladbach Gladbachs Innenverteidiger Matthias Ginter bot beim 2:2 gegen Ungarn seine bislang schwächste Leistung im EM-Turnier, durfte aber am Ende über das Weiterkommen jubeln. Das galt am Mittwoch noch für drei weitere Borussen – auch wenn sie nichts aktiv dazu beitragen durften.

Die Erleichterung beim Gladbacher dürfte auch deswegen groß gewesen sein, weil er gegen die Ungarn sein schwächstes EM-Spiel geboten hatte. Gehörte Ginter gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) noch zu den besten deutschen Spielern, war er nun an beiden Gegentoren nicht unbeteiligt. Beim 0:1 leitete sein Ballverlust Ungarns Konter ein, bei der anschließenden Flanke hob er das Abseits auf, zudem gab es mit Nebenmann Mats Hummels keine Zuteilung für Torschütze Adam Szalai. Und beim 1:2 konnte Ginter Szalai nicht am entscheidenden Zuspiel auf Torschütze Andras Schäfer hindern.

Borussias Marathonmann, der in der Bundesligasaison keine Minute gefehlt hatte und am Mittwochabend bereits sein 29. Länderspiel als Gladbacher bestritt, hätte selbst beinahe den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt, sein Abschluss geriet aber zu zentral auf Ungarns Keeper Peter Gulacsi. Den entscheidenden Treffer markierte später Leon Goretzka , der verhinderte, dass für das Gladbacher DFB-Trio, bestehend aus Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann, das Turnier schon nach der Gruppenphase beendet ist.

Somit muss von den elf Gladbachern beim Turnier nur der zur Zeit noch an den FC Augsburg ausgeliehene Laszlo Bénes mit der Slowakei die Heimreise antreten. Das abschließende 0:5 gegen Spanien besiegelte am Mittwoch das Aus. Marcus Thuram musste derweil mit den Franzosen nicht mehr zittern, das Achtelfinal-Ticket war dem amtierenden Weltmeister schon vor dem abschließenden 2:2 gegen Portugal schon sicher. So hatten vier der fünf Gladbacher am Mittwoch Grund zum Jubeln – wenngleich nur Ginter auch zum Einsatz kam.