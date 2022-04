Borussias dritte Pleite in Folge : Diese Zahlen unterstreichen das Ausmaß der blamablen Derby-Serie

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Borussia - Köln: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Um herauszufinden, wann Borussia Mönchengladbach so häufig in Folge gegen den 1. FC Köln verloren hat, muss man weit zurückgehen. In einem Punkt gab es sogar eine Premiere. Unterdessen feiern die Kölner einen besonderes Derby-Helden.

Derby-Niederlagen legen eine Saison häufig unter ein Brennglas. Gladbachs 1:3 gegen den 1. FC Köln ereignete sich darüber hinaus an dem Tag, als der Borussia-Park erstmals seit fast zweieinhalb Jahren bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das Debakel vom Karsamstag hat für einige Ereignisse gesorgt, die es in dieser Form noch deutlich länger nicht gegeben hatte.