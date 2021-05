Schon 52 Gegentore für Borussia : Gegentor-Bilanz gefährdet das Ziel Europapokal

Tor gegen Gladbach: Lewandowski trifft zum 3:0. Foto: dpa/Matthias Schrader

Mönchengladbach Nur zwei Bundesligisten haben bislang mehr Gegentreffer in der laufenden Saison kassiert als die Borussen. Gladbach droht nun die gegentorreichste Saison seit der Relegationsrettung.

Den Sechserpack von München hätte es für folgende Erkenntnis nicht mehr gebraucht: Borussias Defensivleistung in der laufenden Saison lässt zu wünschen übrig. Mit dem 0:6 vom vergangenen Samstag beim FC Bayern ist die Zahl der Gegentore nun bereits auf 52 gestiegen – womit Gladbach in dieser Statistik ligaweit in den unteren Tabellengefilden angekommen ist: Nur Köln (60) und Schalke (80) haben in der laufenden Spielzeit bislang mehr Gegentore kassiert.

Am Ende der vergangenen Saison hatte Borussia mit 40 Gegentreffern noch die drittbeste Defensive der Liga gestellt. Zwar spielte Marco Roses Team damals nur siebenmal zu null, aber es kassierte oftmals nur ein Gegentor – und nicht selten erst zu einem Zeitpunkt, als die Partie bereits zugunsten der Gladbacher entschieden war. Auch in der laufenden Spielzeit kommt Borussia schon auf sieben gegentorlose Spiele, die Anzahl der gegnerischen Treffer ist aber deutlich angestiegen.

Vor allem auswärts reicht die Defensivleistung bei weitem nicht an jene der Spitzenmannschaften heran: 35 Gegentore gab es in 16 Spielen, damit mehr als zwei pro Spiel im Schnitt – mehr haben nur die Schalker kassiert. 35 Tore, das sind weit mehr als es 2012 (24) und 2015 (26) in der gesamten Saison unter Trainer Lucien Favre gegeben hat.

52 Gegentore hat die Borussia auch in der Saison 2017/18 unter Trainer Dieter Hecking kassiert, den Wert kann Gladbach nun noch überbieten. Mehr Gegentreffer waren es seit der Relegationsrettung vor zehn Jahren nie. Davor mussten die Borussen in den Jahren 2008 (zweiter Wiederaufstieg) bis 2011 (Relegation) 62, 60 und 65 Tore hinnehmen – die schlechtesten Werte in den vergangenen 20 Jahren.

Danach könnte nun bereits die laufende Saison kommen, schon ein Gegentor reicht, um den Wert aus der Spielzeit 2001/02 zu erreichen, als Gladbach seine erste Saison nach dem Wiederaufstieg spielte.

Anders als zu jener Zeit geht es für Borussia nun aber nicht um den Klassenverbleib, sondern um einen Platz im Europapokal. Dieser ist gerade wegen der Defensiv­bilanz gefährdet, wogegen 59 erzielte Treffer immerhin noch den viertbesten Wert aller Bundesligisten darstellen.