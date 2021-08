Herrmann und Ginter mit Jubiläen : Diese Borussen könnten bald auch etwas zu feiern haben

Mönchengladbach Patrick Herrmann machte gegen Bayern sein 300. Bundesligaspiel für Borussia, Matthias Ginter sein 150. Pflichtspiel. In der Hinrunde könnten weitere Jubiläen und spezielle Leistungen anstehen. Wir geben einen Überblick.

Patrick Herrmann hat mit seinem 300. Bundesligaspiel für Borussia Mönchengladbach eine Marke geknackt, die zuletzt vor 25 Jahren ein Gladbach-Profi erreicht hatte. Damals war es Christian Hochstätter, ein Jahr zuvor Uwe Kamps. Eine Blumenübergabe oder Ähnliches gab es vor dem Anpfiff gegen den FC Bayern nicht, später aber einen virtuellen Blumenstrauß in den sozialen Netzwerken. Für wen kann der Verein für die Hinrunde bereits weitere Glückwünsche vorbereiten? Wir geben einen Überblick.

Yann Sommer steht jetzt bei 290 Pflichtspiel, zehn weitere und er erreicht als 18. Borusse die 300. Noch 14 Einsätze in der Liga und er hat Oscar Wendt als ausländischer Spieler mit den meisten für Gladbach eingeholt, bei den Pflichtspielen benötigt Sommer noch 15. Bleibt der Schweizer gesund, ist das bis Weihnachten drin. Gegen Bayern holte er mit seinem 230. Bundesligaspiel Günter Netzer ein, am Wochenende gegen Bayer Leverkusen Rainer Bonhof und eine Woche später gegen Union Berlin Tony Jantschke.

Tony Jantschke blieb bislang zweimal ohne Einsatz. Ihm fehlen noch 14 bis zur 300 in allen Wettbewerben. In der Hinrunde dürfte das eng werden, aber in der kompletten Saison ist die Marke drin für Jantschke.