Als Spitzenreiter zur Nationalmannschaft : Borussen gehen mit Selbstvertrauen in die EM-Qualifikation

Stefan Lainer, Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria wollen sich für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Aus der Bundesliga nehmen sie dafür mächtig Schwung mit.

Am Freitag (17.30 Uhr) gastieren die Dänen in Lemberg in der Ukraine. Am Dienstag (18 Uhr), treffen die Skandinavier dann in Aalborg auf Malta.

Nun ist Sommer, wie immer, mit „viel und Freude zur Nati“ gereist, ebenso wie die anderen Gladbacher, die in der EM-Qualifikation aktiv sind in den kommenden Tagen. Für Lainer, Sommer, Elvedi und Zakaria geht es darum, den Sommer 2020 zu verplanen – mit einer EM-Teilnahme. Die Österreicher wie die Schweizer können das Ticket lösen. Dazu wollen sie das tun, was sie zuletzt meistens in Gladbach getan haben: gewinnen. Die Schweiz spielt am Freitag gegen Georgien und am Montag in Gibraltar, Österreich am Samstag gegen Nordmazedonien und am Dienstag in Lettland.