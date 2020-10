Dritter schwerer Fehler in zwei Wochen : Borussia-Keeper Sommer steckt in einer Fuß-Krise

Mönchengladbach Yann Sommer zeigte gegen Wolfsburg mehrere gute Paraden, er spielte aber auch einen schlimmen Fehlpass, den Florian Neuhaus für ihn ausbügelte. Es war in kurzer Zeit der dritte Fauxpas dieser Art von Borussias Nummer 1.

Als reiner Torhüter hat Yann Sommer am Samstagabend gegen den VfL Wolfsburg wieder seine Klasse gezeigt. Borussias Nummer eins musste beim 1:1 in der zweiten Halbzeit mehrfach eingreifen und teils große Chancen der Gäste entschärfen. Einzig beim Gegentreffer durch Wout Weghorst war er chancenlos. Doch dann gab es noch eine Szene, bei der einer seiner Kollegen einen schweren Fehler von Sommer ausbügeln musste.

In der 66. Minute spielte der 31-Jährige einen schlimmen Fehlpass. In gewohnter Manier wollte er das Spiel von hinten heraus aufbauen, sein Zuspiel landete aber nicht bei einem Kollegen, sondern in den Füßen von Wolfsburgs Maximilian Arnold. Der spielte auf Josip Brekalo, der auf Borussias Tor, das aufgrund der breiten Aufstellung im Spielaufbau im Zentrum nahezu ungeschützt war, zustürmte. Die von Sommer verschuldete hundertprozentige Torchance wurde aber im letzten Moment von einer tollen Grätsche von Florian Neuhaus zunichte gemacht, ansonsten wäre Wolfsburg in dieser Situation 1:0 in Führung gegangen.