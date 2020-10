Schweizer Borussen mit Achtungserfolg : Sommer kassiert Weltklasse-Tore gegen Deutschland

Köln Yann Sommer verzweifelte am 241-Millionen-Sturm des DFB, Nico Elvedi machte es ordentlich und musste eine Schrecksekunde überstehen. Der beste Schweizer beim 3:3 gegen Deutschland war ein Ex-Borusse.

Die Stimmung im Lager der „Nati“ war wie das Resultat: unentschieden. Dazu passt der Kommentar der Boulevardzeitung „Blick“: „Das Team von Jogi Löw steckt in einer monumentalen Schaffenskrise. Und trotzdem: Auch in einer solchen Phase ist ein 3:3 auswärts gegen eine nominell immer noch vorzüglich besetzte Mannschaft ein Ausrufezeichen“, heißt es dort.

Wie gut diese Mannschaft besetzt ist, bekam vor allem einer schmerzlich zu spüren: Torwart Yann Sommer . Der schraubte im Spielaufbau das Risiko ein wenig herunter nach seinem Malheur in Spanien, das ihm gemeinsam mit Xhaka unterlaufen war und für die 0:1-Niederlage in Madrid gesorgt hatte. Dafür bekam er deutlich mehr zu tun, am sehenswertesten war eine Flugeinlage nach einem Außenrist-Schuss von Robin Gosens. Doch Sommer musste eben auch dreimal hinter sich greifen.

Die deutschen Torschützen hießen Timo Werner, Kai Havertz und Serge Gnabry. Ihr gemeinsamer Marktwert bei „Transfermarkt“: 241 Millionen Euro. Alle drei Abschlüsse zum 1:2, 2:2 und 3:3 aus deutscher Sicht tendierten zur Weltklasse. Werner zog genau im richtigen Moment nach einem starken Solo mit links ab. Der Kullerball sah komisch aus, aber für Sommer war nichts zu machen. Havertz bezwang ihn aus kurzem Winkel, ein Hauch von Pike schien da im Spiel gewesen zu sein. Bei Gnabrys überragendem Hackentrick war Sommer sogar dran mit der Hand, was in dem Fall eine Auszeichnung war. Vermutlich hätte er mit einem Fußreflex mehr ausrichten können.

Während in Granit Xhaka ein Ex-Borusse als Antreiber und Ballverteiler der beste Schweizer war, zeigte Nico Elvedi über 90 Minuten als rechter Innenverteidiger trotz der drei Gegentore eine ordentliche Partie. Sein Nebenmann Fabian Schär, der am Ende noch Gelb-Rot sah, hatte wackligere Momente. Am allermeisten fiel Elvedi in der letzten Aktion des Spiels auf, als Antonio Rüdiger ihn mit einem rücksichtslosen Ellbogencheck am Kopf traf. Elvedi überstand die Nummer offenbar unverletzt. Sein Gladbach-Trainer Marco Rose dürfte vor dem Fernseher durchgeschnauft haben.