Borussias Nummer eins : Diese Statistiken zeigen, wie gut Yann Sommer wirklich ist

Yann Sommer hat in der bisherigen Saison die meisten Torschüsse gehalten. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussias Torwart wird ein wichtiger Faktor im Rennen um die Champions League sein: Kein Torwart der Liga hat mehr Schüsse gehalten als Yann Sommer, keiner hat eine höhere Paradenquote.

Das Torwart-Thema war an diesem Wochenende angesagt bei Borussias Fans. Marc-André ter Stegen sagte in einem Instagram-Video der Borussen, er könne sich eine Rückkehr nach Gladbach vorstellen. Das wurde in den sozialen Netzwerken eifrig rauf und runter diskutiert, indes immer mit dem Verweis: Es ist ein Thema für die entfernte Zukunft. Erstmal hat ter Stegen noch einen Vertrag beim großen FC Barcelona, den er möglicherweise nochmal verlängern wird, auch wenn diesbezügliche Gespräche während der Corona-Pandemie aktuell auf Eis liegen. Natürlich ist es für die Fans eine extrem romantische Vorstellung, dass der gebürtige Gladbacher irgendwann wieder am Niederrhein arbeitet, vielleicht sogar das heimische Tor hütet.

Foto: Dirk Päffgen 15 Bilder Das ist Yann Sommer

Aktuell jedoch und vermutlich auch noch für die nächsten Jahre steht darin aber einer, der auch viel Qualität hat: Yann Sommer. Darauf verweisen auch die Fans in ihren Debatten. Der Schweizer sorgte indes auch selbst für Gesprächsstoff, weil er ein Video postete, das ihn als Musiker zeigt. Sommer spielt Gitarre und singt, und beides kann er wirklich recht gut. Noch besser aber ist er als Torwart, das ist ja auch seine Profession. Und er wird, sollte die Saison wie von der Deutschen Fußball Liga und ihren Klubs erhofft weitergehen, ein wesentlicher Erfolgs-Faktor für die Gladbacher im Rennen um die Champions League sein.

Sommer ist nicht nur bei Borussia und in der Schweizer Nationalmannschaft die Nummer eins, sondern auch in mehreren Statistiken. 97 Torschüsse hat er abgewehrt, mehr als jeder andere Kollege. Das sagt indes auch aus, dass er viel zu tun bekommen hat. Borussia spielt hinten herum risikoreicher unter Marco Rose, das macht sich zuweilen bemerkbar. Dass Sommer aber mit einer Paraden-Quote von 75,4 Prozent ebenfalls besser ist als alle anderen Torleute der Liga zeigt, dass er mit viel Arbeit gut umgehen kann.

Info Alle Zu-Null-Spiele der Saison in der Hinrunde Zu Null spielte Yann Sommer in dieser Saison gegen Schalke in Köln, in Hoffenheim und gegen Paderborn. Alle Spielen waren in der Hinrunde.

Das Spiel, da sind sich die Experten einig, wird ein anderes seni nach der langen Pause, vermutlich rauer und ungeschliffener. Vor allem dürften die Abläufe auch in der Defensive nicht so wohl getimed sein wie vor Corona. Die Borussen trainieren in Gruppen weiterhin, und die Automatismen im Zusammenspiel der Mannschaftsteile werden nun mal vor allem im Team-Training einstudiert. „Elf gegen Elf haben wir ewig nicht gespielt und ich weiß, wie sich das nach einer längeren Pause anfühlt“, sagte Mittelfeldmann Christoph Kramer der „FAZ“. Heißt: Auf Sommer könnte in den letzten neun Spielen einiges an Arbeit zukommen, wenn die Rädchen in manchen Situationen nicht ineinander greifen.