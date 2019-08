Neuigkeiten im Instagram-Post : Borussia-Keeper im doppelten Glück

Düsseldorf Dieser Instagram-Post von Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer zeigt mehr als Training oder Liebesglück. Drei kleine Emojis verraten viel über die Neuigkeiten im Hause Sommer.

Bei Yann Sommer stehen offenbar große Ereignisse an. Der Torhüter von Borussia Mönchengladbach und der Schweizer Nationalmannschaft veröffentlichte am Mittwochabend bei Instagram ein Foto von sich im Anzug und seiner Partnerin Alina im hellen Kleid. „We are family“, schrieb der 30-Jährige dazu. Drei kleine Emojis, die er dahinter gepostet hat, verraten, worum es genau gehen könnte: ein Ring, ein Herz und ein Baby.