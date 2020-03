Borussia-Torwart hat „Flutschfüße“ : Sommers unglückliche Wochen gehen weiter

Yann Sommer hatte zuletzt unglückliche Aktionen. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Ein Ausrutscher von Yann Sommer führte gegen Köln erneut zu einem Gegentor. Auch Zusammenkünfte mit Denis Zakaria waren zuletzt folgenschwer für Borussia.

In Borussias Defensive ist irgendwie der Wurm drin, wenn es darum geht, ein Spiel ohne Gegentor zu beenden. Achtmal in Folge hat Gladbach das nun schon nicht mehr geschafft, lediglich der FC Augsburg hat schon länger kein Zu-Null-Spiel mehr hingelegt. Dabei sah es beim Derbysieg gegen den 1. FC Köln bis kurz vor Schluss so aus, dass es den Borussen diesmal gelingen würde – doch dann gab es das nächste Kapitel in Yann Sommers problematischen Zeiten.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 16 Bilder Borussia - Köln: die Fohlenelf in der Einzelkritik.

Der Torwart rutschte bei einem Abschlag aus und spielte daher den Ball direkt dem Kölner Stürmer Mark Uth in die Füße, der dann nach einem Solo den Ball in den Torwinkel schoss. Wird in Sachen Torhütern umgangssprachlich mal von einem „Flutschfinger“ gesprochen, wenn sie häufiger patzen, so wären es beim Schweizer Nationalkeeper aktuell eher „Flutschfüße“.

Denn schon bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund war ein Ausrutscher von Sommer maßgeblich am Siegtreffer zum 2:1 von Achraf Hakimi beteiligt. Der BVB-Außenspieler legte sich auf dem Weg zum Tor den Ball zu weit vor, doch als Gladbacher Nummer eins die Kugel abfangen wollte, rutschte er aus und ging kurz so Boden. So kam Hakimi doch noch zum Schuss und konnte durch Sommers Beine einnetzen.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk) 11 Bilder So gespenstisch ist die Stimmung beim Rheinderby.

Es ist jedoch keine große Schaffenskrise des 31-Jährigen, es ist tatsächlich eher eine Phase, in der es extrem unglücklich für ihn läuft. Denn nicht nur die beiden Ausrutscher waren deprimierende Momente für Borussia in den vergangenen Wochen, bei denen Sommer eine Hauptrolle spielt.

In der Geschichte von Sommers unglücklichen Zeiten spielt auch sein Kollege Denis Zakaria einen großen Part. Gegen den BVB räumte der Keeper seinen Kollegen ab, nachdem der einen Ball verteidigt hat. Zakaria verletzte sich dabei und fiel daher gegen Köln aus, es war aber wie der Ausrutscher im Derby bereits der zweite Fall dieser Art. Schon Wochen zuvor in Leipzig leitete ein Zusammenstoß zwischen Sommer und Zakaria ein, dass Borussia bei RB einen 2:0-Vorsprung verspielte und nur 2:2 spielte. Sommer hatte eine Flanke abgefangen, fiel aber kopfüber über Zakaria und ließ den Ball vor die Füße des Torschützen Patrick Schick fallen.