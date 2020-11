Elfer-„Doppelpack“ für die Schweiz : Sommer verdirbt Ramos den Rekord

Yann Sommer und Europas neuer Rekord-Nationalspiele Sergio Ramos. Foto: imago images/Geisser/MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Basel Sergio Ramos gilt als einer der sichersten Elfmeterschützen der Welt, an Yann Sommer kam er in der Nations League gleich zweimal nicht vorbei. Borussias Keeper wird dieser „Doppelpack“ beim 1:1 der Schweiz gegen Spanien Genugtuung verschaffen.

Die Fernsehkamera sprang hin und her zwischen den Hauptdarstellern des Abends. Yann Sommer klatschte mit Kollegen und Gegnern ab, Sergio Ramos tat das ebenfalls. Man hätte zu gerne ihre Gesichter bei einem weiteren Aufeinandertreffen gesehen. Zuvor waren sie sich zweimal mit elf Metern Abstand begegnet: Zwei Ramos-Elfmeter parierte Sommer beim 1:1 der Schweiz in der Nations League gegen Spanien. Den ersten mit einem überragenden Hechtsprung in die vom Torwart aus gesehen rechte Ecke, den zweiten, weil Ramos zu einem „Panenka“ der missglücktesten Sorte ansetzte.

Sommer verdarb Ramos damit den Rekordabend, 177 Länderspieleinsätze sind Europa-Bestwert. Dass die Schweiz den Ausgleich nach einer guten Leistung erst in der 89. Minute kassierte und ihren latenten Minderwertigkeitskomplex im internationalen Fußball wieder nicht lindern konnte, war beinahe nebensächlich. Seit 1954 hat die Schweiz kein Viertelfinale bei einem großen Turnier erreicht, und in direkten Duellen mit den Großen scheitert sie regelmäßig kurz vor dem Ziel. Aber die Eidgenossen benötigen im abschließenden Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Dienstag ohnehin einen Sieg, um den Klassenerhalt in der A-Liga zu schaffen.

Borussia-Profis standen in Basel im Mittelpunkt: Breel Embolo legte Remo Freuler das 1:0 auf, Nico Elvedi sah Gelb-Rot und ermöglichte Sommer mit seinem Foul im Strafraum erst die zweite Heldentat gegen Ramos. „Wir sind in der Champions League mit Real in der Gruppe. Deshalb habe ich mich schon ein paar Mal mit Ramos beschäftigt, auch wegen der Elfmeter“, erklärte Sommer im Schweizer Fernsehen. Dass Ramos gegen den FC Bayern den Ball einst fast ins All beförderte, ist lange her. In den vergangenen Jahren galt der 34-Jährige als einer der sichersten Schützen der Welt, zuletzt hatte er 25-mal in Folge verwandelt.

Sommer wiederum ist aus Gladbach nicht als Elfmeterkiller bekannt, obwohl er 2014 als solcher aus Basel dorthin gewechselt war. Vier von 50, inklusive Elfmeterschießen, hat er als Borusse gehalten, dazu ging einer an die Latte, einer an den Posten, einer drüber und einer daneben. Dieses Jahr bezwangen ihn Erling Haaland und Kai Kavertz, im November 2019 parierte Sommer gegen Bremens Davy Klaassen.

Dass der 31-Jährige in seiner persönlichen Achterbahn nun wegen zweier Glanztaten in dieser Disziplin wieder nach oben schnellt, müsste ihm besondere Genugtuung verschaffen. Eine Woche ist es her, dass er bei Borussias 3:4 gegen Leverkusen einmal übel daneben griff und sich einmal aus spitzem Winkel tunneln ließ – nach zuvor starken Leistungen in mehreren Spielen. Davor wiederum – und deshalb sitzt der Keeper diese Saison bislang in einer Achterbahn – hatte er sowohl in Gladbach als auch in der „Nati“ mehrmals gewackelt.

Eine Dankeschön-SMS müsste Sommer auch von Borussia-Kollege Matthias Ginter erreichen: Der spielte 90 Minuten durch beim 3:1 des deutschen Teams gegen die Ukraine. Das DFB-Team ist vor dem abschließenden Duell mit Spanien Tabellenführer, ein Punkt reicht am Dienstag in Sevilla zum Einzug ins Nations-League-Halbfinale.