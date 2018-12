Schweizer Torhüter: Starker Sommer erklärt Borussias Stärken

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer spielt eine sehr gute Saison. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Schweizer nennt die Geheimnisse des Fohlen-Erfolgs.

Was gewesen wäre, wenn Yann Sommer am Samstag bei 1899 Hoffenheim nicht in der dritten Minute herzhaft zugegriffen hätte, ist spekulativ. Hätte Borussia Mönchengladbach dann das 0:0 geholt und den wichtigen Punkt mitgenommen? Auch beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg am Dienstag musste der Schweizer Torhüter zu Beginn alles aufbieten, um ein frühes Gegentor zu verhindern. Fünf davon gab es schon, und ein paar mehr waren möglich. Wären sie gefallen, vielleicht wäre dann die Hinrunde der Gladbacher eine andere geworden.