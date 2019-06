Auch bei Borussia im Gespräch : Salzburger Schlager vor Wechsel zum VfL Wolfsburg

Mönchengladbach Mittelfeldspieler Xaver Schlager hat sich gegen einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden und schließt sich stattdessen dem VfL Wolfsburg an. Dessen Trainer Oliver Glasner kennt er sehr gut aus der österreichischen Bundesliga.

Bislang hatte es geheißen, der Mittelfeldspieler würde entweder in Salzburg bleiben oder zu Borussia wechseln. Am Niederrhein wäre auf seinen ehemaligen Trainer getroffen, was ihm Probleme aufgrund seines verspäteten Einstiegs in die Vorbereitung erspart hätte. Schlager spielt aktuell noch mit Österreich bei der U21-EM in Italien und San Marino.

Nun wechselt der 21-Jährige, der nach weiteren Informationen unserer Redaktion eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro in seinem bis 2021 laufenden Vertrag in Salzburg hat, nach Wolfsburg, wo in der kommenden Saison jedoch auch ein alter Bekannter Coach ist. Oliver Glasner wurde beim VfL als Nachfolger von Bruno Labbadia eingestellt, er wechselte vom Linzer ASK, dem österreichischen Liga-Konkurrenten von RB Salzburg, in die Autostadt. Der 44-Jährige kennt Schlager demnach sehr gut und weiß genau um dessen Fähigkeiten.