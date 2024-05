Wunsch-Transfers der Fans gesucht Welchen Spieler sollte Borussia unbedingt verpflichten?

Spannend wird die Frage sein, wen Sportchef Roland Virkus und sein Team darüber hinaus von einem Wechsel nach Gladbach überzeugen können – und welche Transfers finanziell überhaupt machbar sind. Seit dem 33. Spieltag hat der Klub die Gewissheit, auch im nächsten Jahr in der Bundesliga zu spielen, von nun an konzentriert sich die Kaderplanung darauf, eine Erstligamannschaft, die dieses Jahr lange um den Klassenverbleib kämpfen musste, zu verstärken. Die Gerüchte konzentrieren sich vor allem auf das zentrale Mittelfeld, neben Marcel Hartel (FC St. Pauli) ist Borussia unter anderem an Bochums Kevin Stöger interessiert.