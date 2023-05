Wunsch-Transfer der Fans gesucht Welchen Spieler würden Sie gerne ab Sommer im Gladbach-Trikot sehen?

In Lukas Ullrich hat Borussia Mönchengladbach am Mittwoch den ersten Zugang für die neue Saison präsentiert. Der 19-Jährige kommt von Hertha BSC und soll sich in Gladbach als Back-up des Linksverteidigers Luca Netz weiterentwickeln. Kaum ist der erste Transfer in trockenen Tüchern, stellt sich die Frage: Wer kommt als Nächstes? „Es wird eine lange Transferperiode“, sagte Manager Roland Virkus am Donnerstag mit Blick auf die nächsten Monate und den Transfer-Sommer, den er zu bewerkstelligen hat.