Wechsel von Bayern zu Leeds? : Cuisance zahlt sich für Borussia aus

Mönchengladbach Wenn der FC Bayern den Franzosen Michael Cuisance an Leeds verkauft, ist Borussia beteiligt. So war es zuvor auch bei Luuk de Jong, Nico Schulz und Djibril Sow. Der Cuisance-Transfer von 2017 hat sich zumindest finanziell ausgezahlt.

20 bis 22 Millionen Euro sind im Gespräch und die Borussen haben 2019, als sie Cuisance zu den Bayern transferierten für zehn Millionen Euro, eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Wie hoch die ist, ist nicht bekannt, derlei Vertragsinhalte werden immer individuell vereinbart. Doch sind zehn bis 20 Prozent des Transferüberschusses im Vergleich zur Kaufsumme üblich in der Branche. Auf dieser Grundlage könnte ein Cuisance-Transfer in dieser Größenordnung den Borussen ein bis zwei Millionen Euro bringen.

Damit zahlt sich der Cuisance-Kauf im Jahr 2017 definitiv aus. Sportlich hat es zwar nicht so recht gepasst, das Talent kam zwar in Gladbach in der Bundesliga an und hatte ein gutes erstes Jahr, doch dann gab es einige Unstimmigkeiten und schließlich den überraschenden Wechsel zu den Bayern. Geschätzt elf bis zwölf Millionen Euro hätte Cuisance insgesamt in die Kasse gespült, wenn der Leeds-Deal klappt. Für 250.000 Euro war er vor drei Jahren aus Nancy gekommen.