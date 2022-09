Jetzt spricht Borussias neuer Sechser : Worauf sich Julian Weigl in Gladbach freut und was er vorhat

Foto: dpa/Arne Dedert 18 Bilder Das ist Gladbachs Profi Julian Weigl

Mönchengladbach Um 16 Uhr am Donnerstag zeigte ein Video Gladbachs neuen Sechser Julian Weigl beim Abklatschen mit Manager Roland Virkus nach der Vertragsunterschrift. Danach richtete Weigl aus dem Borussia-Park per Video erste Worte an die Fans.

Borussias Manager Roland Virkus und sein vierter Transfer seit seinem Dienstantritt, Julian Weigl, waren sichtlich zufrieden. Sie lächelten und klatschten sich gegenseitig ab in dem kleinen Video, das Borussia am Donnerstagnachmittag veröffentlichte. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler ist auf Leihbasis für eine Saison Borusse, vermutlich haben die Gladbacher anschließend auch eine Kaufoption, doch die wird nicht offiziell bestätigt.

Weigl ist ein echter Transfercoup für Virkus, 171 Spiele für Borussia Dortmund, 115 für Benfica Lissabon, sechs für Deutschland, der Mann hat viel und internationale Erfahrung.

Weigl hat die Nummer 8 bekommen, die vakant war seit dem Abgang von Denis Zakaria im Winter. An seinem ersten Tag in Gladbach mag sich Weigl gefühlt haben wie in Lissabon, wo er seit Anfang 2020 gespielt hatte beim Topklub Benfica. Es war sommerlich warm am Niederrhein, 26 Grad zeigte das Thermometer, genau wie in Portugals Hauptstadt.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Mainz aussehen

Borussia postete ein Bild, das Weigl im neuen Arbeitsdress zeigt. Er steht mitten auf dem Rasen im Borussia-Park, reibt sich die Hände und schaut sich durchaus beeindruckt um. Sicherlich war seine bisherige Arbeitsstätte, das Estadio da Luz in Lissabon, auch ein Schmuckstück, doch hat Weigl richtig Lust darauf, das Gladbacher Station zu rocken. Entsprechend klangen die ersten Worte, die er als Borusse an die Gladbach-Fans richtete.

„Hey, liebe Borussen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin hier gerade im Stadion und kann es nicht erwarten, es ausverkauft zu sehen mit euch hier“, sagte Weigl. Lange muss er darauf nicht warten, das Spiel am Samstag gegen Mainz 05 ist ausverkauft, wahrscheinlich wird es Weigls Debütspiel, zumindest mit einem Kurzeinsatz.

In gewisser Weise schließt sich der Kreis für ihn. 2015 hatte er bei Borussia Dortmund sein erstes Bundesliga-Spiel beim 4:0 gegen Gladbach gemacht, nun wird er als Gladbacher zurückkehren in die Bundesliga nach zweieinhalb Jahren in Portugal.