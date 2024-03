Wochen der Entscheidung Borussias U23 peilt nach „Brustlöser“ den dritten Sieg an

Es geht sozusagen in die entscheidenden Wochen der Wochen der Entscheidung. Am Samstag, bevor auch die Regionalliga West eine Pause einlegt, empfängt Gladbach den SC Wiedenbrück, der nach dem 19. Spieltag noch zwei Plätze hinter Borussia stand. Seitdem gewann Wiedenbrück fünf von sechs Spielen und setzte sich ins Tabellen-Mittelfeld ab. „Die Wiedenbrücker sind in einer bestechenden Form. Und das, obwohl sie zur Hinserie nicht viel verändert haben, sondern ihr Konzept einfach besser umsetzen“, sagte Polanski. „Dementsprechend befinden sie sich in einem Flow, sind eingespielt und werden auf jeden Fall eine harte Nuss sein.“