Bayern will den Torwart weiterhin Wo Sommer historisch in Gladbach einzuordnen wäre

Bleibt Yann Sommer oder geht er? Ob der Schweizer am Ende der Transferperiode noch bei Borussia oder beim FC Bayern im Tor stehen wird, ist offen, wird aber womöglich in den kommenden Tagen entschieden. Beide Klubs, so ist zu hören, verhandeln miteinander, man nähere sich an, am Montag soll es wieder Gespräche gegeben haben.