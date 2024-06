Tokio, Hollywood, Südfrankreich Wie die Borussia-Profis ihre Urlaubszeit verbringen

Ein paar Gladbacher saßen deutlich länger im Flieger, um nach der abgelaufenen Saison abzuschalten. Manu Koné zum Beispiel ließ sich in den USA blicken, dort war er unter anderem in Los Angeles unterwegs, seit Sonntag bereitet er sich mit der französischen U23-Auswahl auf die Olympischen Spiele vor. Shio Fukuda nutzt die Sommerpause für einen Besuch in der Heimat, auch Nathan Ngoumou ging in Japan auf Erkundungstour.