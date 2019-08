K-Frage nicht ganz geklärt : Wird Ginter dauerhaft Borussias Co-Kapitän?

Matthias Ginter absolvierte am Samstag sein erstes Spiel als Kapitän der Borussen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Überraschenderweise führte Matthias Ginter die Gladbacher gegen Chelsea in Abwesenheit von Lars Stindl als Kapitän auf das Spielfeld, nicht wie erwartet Yann Sommer. Rose wollte ein Signal setzen, vielleicht sogar ein dauerhaftes.

Der Aufstellungsbogen vor dem Spiel gegen den FC Chelsea (2:2) verhieß nichts Außergewöhnliches in der Kapitänsfrage. Yann Sommer war dort bei Borussia als Anführer seines Teams gekennzeichnet, diese Rolle nimmt er ein, seitdem sich Lars Stindl einen Schienbeinbruch im Frühling in Hannover zugezogen hat. Der Keeper ist der zweite Chef unter den Spielern der Gladbacher, doch die Binde trug gegen Chelsea dann doch ein anderer: Matthias Ginter.

Zum ersten Mal führte der Verteidiger die Borussen als Kapitän auf das Feld, stolz war er auf diesen Moment, wie er nach der Partie über seine Profile in den sozialen Netzwerken kundtat. „Ich wollte Matze zeigen, dass er für mich ein ganz wichtiger Faktor ist“, erklärte Trainer Marco Rose hinterher. „Das sollte ein klares Signal sein – auch wenn es viele andere Kapitäne hätte geben können.“

Eine mögliche Motivation könnte gewesen sein, Ginter zu zeigen, wie wertvoll er für die Borussen ist und nach außen zu präsentieren, dass er fester Bestandteil des Teams ist und auch bleibt. In dieser Woche hatte es Gerüchte gegeben, dass Atletico Madrid und Tottenham Hotspur viel Geld dafür bezahlen wollen, um sich die Dienste von Ginter zu sichern. Auch wenn Sportdirektor Max Eberl die Spekulationen gegenüber unserer Redaktion dementiert hat, wollte Rose offenbar ein weiteres klares Zeichen setzen.

Einen zweiten Effekt, den sich der Trainer von dieser Maßnahme erhoffen dürfte, ist, dass Ginter noch mehr in die Rolle des Abwehrchefs wächst – gerade in puncto Kommunikation auf dem Platz. „Wir müssen lauter sein“, fordert Rose. Der Nationalspieler ist da mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen sicherlich gefragt.

Ein Beitrag geteilt von Matthias Ginter (@matzeginter28) am Aug 3, 2019 um 11:24 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

So lief die Premiere von „Die Seele brennt“

Borussias neue Einlaufhymne : So lief die Premiere von „Die Seele brennt“

Borussias Trainer ließ jedoch offen, wer in den kommenden Wochen die Binde tragen wird. „Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Lars Stindl unser Kapitän bleibt“, sagt Rose. „Aber dahinter, so ist mein Eindruck, haben wir viele Kapitäne. Ich muss grundsätzlich noch die Funktionen bestimmen.“ Auch Oscar Wendt, Tobias Strobl und Christoph Kramer nannte der Trainer am Samstag neben Ginter und Sommer als potenzielle Anführer des Teams.