Von 1964/65 bis 2014/15 Was Gladbach alle zehn Jahre gelang – und was das für 2024/25 bedeutet

Die Erinnerung an die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte ist auf Borussias neuem Trikot im Nackenbereich untergebracht: In der Saison 1974/75 gewann Gladbach die Deutsche Meisterschaft und den Uefa-Cup, 50 Jahre später trägt die aktuelle Fohlen-Generation die Jahreszahlen auf dem Trikot. Es ist jedoch nicht das einzige Jubiläum, das den Klub in der kommenden Saison begleiten wird. Denn im Grunde hat Borussia ihren Fans seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg in der Saison 1964/65 in Zehn-Jahres-Schritten stets sehr besondere Spielzeiten geboten.