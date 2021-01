Neue Trainingswoche : Borussias Winter-Zugang Scally schaut nur zu

Mönchengladbach Eigentlich hätte Joe Scally am Dienstag das erste Mal am Training von Borussia Mönchengladbach teilnehmen sollen. Doch der 18-Jährige musste zuschauen. Alassane Plea trainierte individuell.

Er stand am Rand des Trainingsplatzes und schaute seinen neuen Kollegen beim Training zu: Winter-Zugang Joe Scally, der mit seinem 18. Geburtstag am 31. Dezember offiziell ein Spieler von Borussia Mönchengladbach geworden ist.

Gerne hätte der Rechtsverteidiger schon mit seinen neuen Kollegen trainiert. Am Dienstag sollte er das erste Mal dabei sein. Doch Scally, der in der vergangenen Woche die medizinischen Checks und mehrere Coronatests absolviert hat, ist leicht angeschlagen. Nach Informationen unserer Redaktion soll er daher erst in der nächsten oder übernächsten Woche ins Training einsteigen können. Bis dahin absolviert Scally, der in einem der vereinseigenen Appartements wohnt, ein individuelles Programm.