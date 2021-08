Talent aus Ecuador : Pacho-Transfer nach Gladbach hat sich erst einmal zerschlagen

Mönchengladbach Borussia kann William Pacho aus Ecuador momentan nicht finanzieren. Der 19-jährige Innenverteidiger hatte bereits seinen Wechsel verkündet. Nun hat der Manager seines Vereins über E-Mails aus Gladbach und die Zukunft des Youngsters gesprochen.

Pacho selbst soll am Boden zerstört sein, wie aus Ecuador zu hören ist. Der 19-Jährige hatte bereits vor einigen Wochen ein TV-Interview gegeben, in dem er voller Vorfreude über seinen bevorstehenden Wechsel zu Borussia sprach – zu voreilig. Die Tage vergingen, nach Informationen unserer Redaktion musste noch auf die Einreiseerlaubnis gewartet werden. Doch das Visum war nicht das größte Problem: Gladbach kann sich den Transfer nach jetzigem Stand schlichtweg finanziell nicht erlauben.

„Das kann ich nicht sagen, weil wir noch nichts fixiert haben“, erklärte Manager Max Eberl vor einer Woche auf unsere Nachfrage, ob Pacho noch kommen werde. „Natürlich bereiten wir uns vor, und es gehört zu unserer Strategie, junge Spieler dazu zu nehmen. Wir müssen schauen, was passiert.“ Passiert ist seitdem nichts, was Borussia das nötige Budget verschafft hätte, um knapp drei Millionen Euro Ablöse für Pacho zu stemmen. So einige Vorhaben hängen in der Warteschleife.