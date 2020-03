Dortmund und Freiburg sollen die nächsten sein : Für die Champions League wird Borussia zum Serienbrecher

Jubel über den ersten Sieg in Augsburg. Foto: dpa/Stefan Puchner

Mönchengladbach Borussia hat in Düsseldorf und Augsburg langjährige Negativ-Serien beendet. Auch am Samstag gegen Dortmund und später in Freiburg ist das möglich.

Gegen RB Leipzig hat es nicht geklappt. Es fehlten nur wenige Minuten, doch am Ende stand eben nur ein 2:2. Auch im achten Treffen mit den Sachsen schaffte Borussia keinen Sieg, dieses Mal verspielte sie sogar einen 2:0-Vorsprung. Christopher Nkunku sorgte in der 89. Minute dafür. Im Hinspiel war Gladbach weiter weg vom ersten Erfolg, da gab es ein 1:3 im Borussia-Park. Frühestens im neunten Spiel kann es nun den Premieren-Sieg geben, so lange hat es bislang nur gegen die Bayern und Eintracht Frankfurt gedauert.

Auch in Wolfsburg blieb alles beim Alten, beim VfL verlor Borussia 1:2. Seit November 2003, als es ein 3:1 gab, warten die Gladbacher auf einen Sieg in der Autostadt. Es schien, als sei es trotz aller Höhenflüge womöglich nicht die Saison, um negative Serien zu brechen. Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Situation grundlegend geändert. Gleich zwei ihrer unschönen Serien haben die Gladbacher beendet.

Zunächst schafften sie bei Fortuna Düsseldorf den ersten Bundesliga-Sieg seit 1990 beim 4:1-Erfolg. Und nun endete auch die düstere Serie in Augsburg: Dort gab es den ersten Bundesliga-Sieg beim FCA, hier klappte es im neunten Versuch. Zwölf Jahre zuvor hatten die Gladbacher schon einmal in der Fuggerstadt gewonnen, damals aber passierte das 2:0 in der Zweiten Liga.

Trainer Marco Rose wird somit mehr und mehr zum Brecher von Makel-Serien. Zwei weitere stehen in dieser Saison noch zur Debatte, und Rose hofft, dass die Seinen auch da die nötigen Argumente finden, sie zu beenden. Die erste davon ist die fatale Niederlagen-Reihe gegen den Gegner vom Samstag, Borussia Dortmund (Anstoß 18.30 Uhr).

Im April 2015 gab es einen furiosen 3:1-Erfolg, doch seither ist Dortmund der größte aller Angstgegner für Gladbach: Neun Bundesligaspiele in Folge, egal ob in Dortmund oder im heimischen Borussia-Park, gingen verloren gegen die westfälische Namenscousine. Und dies mit der wenig erfreulichen Torbilanz von 6:26. Nie zuvor hatte Borussia in der Bundesliga eine so schwarze Serie gegen einen Gegner. Garniert wird das Ganze durch das Pokal-Aus Ende Oktober, das macht in der Summe zehn Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander. Es wäre also an der Zeit, dem Schrecken ein Ende zu setzen am Samstag im Topspiel.

Ebenso wenig erbaulich ist die Bilanz beim SC Freiburg. Seit dem 1:0 im März 2002 gab es im Breisgau keinen Bundesliga-Sieg für Gladbach, elf Versuche sind seither vergangen. Auch bei den Freiburgern gewann Borussia 2007 als Zweitligist, doch in der deutschen Eliteliga gab es vor allem schlechte Erfahrungen. Am 18. April bietet sich die nächste Gelegenheit, auch im Schwarzwald mehr zu erleben, als nur die schöne Natur rund um das Schwarzwaldstadion.

Geht es nach den Borussen, dann waren Düsseldorf und Augsburg nur der Anfang, weitere Problem-Geschichten sollen abgehakt werden. „Serien brechen für die Königsklasse“ könnte die Mission in diesen beiden Spielen heißen, schließlich wären die im Erfolgsfall eingefahrenen sechs Punkte extrem hilfreich, was Gladbachs Positionierung in Sachen Champions League angeht.